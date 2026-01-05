Ãæ¹ñ¤ÎºÕÉ¹Á¥¡ÖÀãÎµ¡×¡¢Æî¶Ë¤Î¿ÁÎæ´ðÃÏ¤«¤éNZ¤Ø½Ð¹Ò
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¡ÖÀãÎµ¡×1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÂè42¼¡Æî¶Ë²Ê³Ø´ÑÂ¬Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¶ËÃÏÄ´ºººÕÉ¹Á¥¡ÖÀãÎµ¡×¤¬ËÌµþ»þ´Ö3Æü¡¢Æî¶Ë¤Î¿ÁÎæ¡Ê¤·¤ó¤ì¤¤¡Ë´ðÃÏ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥È¥ë¥È¥ó¹Á¤Ø¸þ¤±½Ð¹Ò¤·¤¿¡£´ðÃÏ¤Ç¤ÏÊª»ñ¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤ä¿Í°÷¤Î¾åÎ¦¡¢¹Ò¶õ¼Ì¿¿»£±Æ¡¢³¤ÍÎÂ¬ÎÌ¤Ê¤É¤Î²Ê³ØÄ´ººÇ¤Ì³¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡´ðÃÏ¤Ç¤Îºî¶È´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÀãÎµ¡×¤Ï¿·¤¿¤ËÂâ°÷38¿Í¤ò°ÜÁ÷¤·¡¢´ðÃÏ¤«¤é¤Ï11¿Í¤ò¼ýÍÆ¤·¤¿¡£Í¢Á÷¤·¤¿Êª»ñ¤Ï·×Ìó1450¥È¥ó¤Ç¡¢¸¦µæ»ñºà¤ä¸åÊý»Ù±çÊª»ñ¡¢·úÀß»ñºà¡¢Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÀãÎµ¡×¤Ï¥ê¥È¥ë¥È¥ó¹Á¤ÇÊª»ñ¤ÎÊäµë¤È¿Í°÷¸òÂå¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´ººÂâ°÷34¿Í¤ò¾è¤»¤¿¸å¡¢Æî¶Ë¤Î¥¢¥à¥ó¥¼¥ó³¤¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÂçÍÎÄ´ºº¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ç¤Ì³¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÁÎæ´ðÃÏ¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¡¢¡ÖÀãÎµ¡×¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¶á¤¯¤Î´Ú¹ñ¤ÎÄ¥ÊÝ»©¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥´¡Ë´ðÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ðÃÏ¤ÎÄ´ººÂâ°÷21¿Í¤Î°ÜÁ÷¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂâ°÷¤â¥ê¥È¥ë¥È¥ó¹Á¤Ç²¼Á¥¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Âè42¼¡Æî¶Ë²Ê³Ø´ÑÂ¬Ç¤Ì³¤ÏÃæ¹ñ¼«Á³»ñ¸»Éô¤¬ÁÈ¿¥¤¹¤ë¡£¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤Ï¡¢¿ÁÎæ´ðÃÏ¤ÎÉÕÂÓ»ÜÀß¤Î·úÀß¤È¥·¥¹¥Æ¥àÄ´À°¤Î¿ä¿Ê¡¢Æî¶Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Ê¬Ìî¤«¤ÄÁí¹çÅª¤ÊÄ´ºº¡¦´ÑÂ¬¤Î¼Â»Ü¡¢¼çÍ×¤Ê¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¹ñ»ºÁõÈ÷µ»½Ñ¤Î¿·µ¬±þÍÑ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¡£