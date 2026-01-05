¿ÀÈøÉö¼î¡¢º£Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡¡½ñ¤½é¤á¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ØMister Donut¡ßGODIVA¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Öº£Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò½ñ¤½é¤á¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤°¤â¤°¡ª¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òËËÄ¥¤ë¿ÀÈøÉö¼î
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÆüËÜ¤ÇÁÏ¶È55¼þÇ¯¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØMister Donut¡ßGODIVA¡ÙÁ´5¼ïÎà¤¬¡¢9Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÈ¯É½²ñ¡£
¡¡¿ÀÈø¤Ï¡È¥·¥ç¥³¥é¥«¥é¡¼¡É¤Î¾åÉÊ¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¤·¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä55¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö5.5ÉÃ¤Ç´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËÄ©¤ó¤À¿ÀÈø¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤Ç´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¡Ä¡×¤ÈÁá¸ý¤ÇÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ëÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2¤ÄÌÜ¤Î»î¿©¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¸å¤â´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·Â³¤±¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤ÈÅÁ¤¨¤¿¿ÀÈø¤Ï¡¢Ã£À®´¶¤«¤é¤«¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤È¤«¤Ï¡ØÉö¼î¤È¸À¤¨¤Ð¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤´Ë«Èþ¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·Ç¯Áá¡¹¤ÎÈ¯É½²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÊúÉé¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î½ñ¤½é¤á¤Ë¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£¿ÀÈø¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦27ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿ÍÀ¸·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
