¡ÉºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¡É¡ÖÅìÉð±§ÅÔµÜÉ´²ßÅ¹ÂçÅÄ¸¶Å¹¡×³«Å¹»þÌó£±£°£°£°¿Í¤¬¹ÔÎó¡¡º£Ç¯¤Ç±Ä¶È½ªÎ»
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¸©Æâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î½éÇä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµ·î¤é¤·¤¤¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤ëÂçÅÄ¸¶»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÉºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¸¶»ÔÈþ¸¶¤Î¡ÖÅìÉð±§ÅÔµÜÉ´²ßÅ¹¡¡ÂçÅÄ¸¶Å¹¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯£¸·îËö¤Ç±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¤Ç¤¹¡£¸áÁ°£¹»þ£³£°Ê¬¤Î³«Å¹¤òÁ°¤Ë¡¢£´¥«½ê¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½£±Àé¿Í¤¬Îó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¤ÎÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê£¶£°Âå¡Ë¤Ï¡ÖÄ«¤Î£¸»þ£±£°Ê¬¤´¤í¤«¤éÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¤Ê¤Î¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µû¤ä³¤ÂÝ¤Ê¤ÉÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÉØ¿ÍÉþ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½£³Àé¸Ä¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°ì³¬¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿µÒ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÂÝ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï³«Å¹¤«¤é¿ô½½ÉÃ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÉð±§ÅÔµÜÉ´²ßÅ¹ÂçÅÄ¸¶Å¹¤Î¹â¶¶¹îÉ§¼èÄùÌòÂçÅÄ¸¶Å¹Ä¹¤Ï¡Ö½éÇä¤ê¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Å¹¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ï£³Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£³Æü¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î£²²ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕÃÄÂÎ¡ÖÍ¿°ìÂÀ¸Ý¡×¤Î½éÂÇ¤Á¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£