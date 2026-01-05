TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¹ñ¶­¤òÀÜ¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÄ®¡¦¥¯¥¯¥¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¡Ìä½ê¤ÎÀè¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î¹ñ¶­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÌç¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÊÆ·³¤Î¹¶·â¸å¤Î¤­¤Î¤¦¤ÎÄ«¤Ï¡¢º®Íð¤ò¤ª¤½¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¤ÎÆüÃæ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­Íè¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¼óÅÔ¤Î¥«¥é¥«¥¹¶á¹Ù¤«¤é12»þ´Ö¤«¤±¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¤É¤³¤âÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¡×

¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¶ì¤Ê¤É¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÆ¨¤ì¤¿¿Í¤¬ÂçÀªÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤Î¤¦¤ÎÌë¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò½Ë¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ºß½»¤Î¿Í
¡Öµ¢¹ñ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¡ÊÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤Î¡Ë¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤È¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬À¯¸¢¤Ë½¢¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñ³°¤Ë¤¤¤ë70¡ó¤Î¿Í¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¡¦¥«¥é¥«¥¹¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥é¥«¥¹ºß½»¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ­
¡Ö¡Ê¹¶·â¤µ¤ì¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à¡ËÍ§¿Í¤È¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤Á¡Ê·³¤Î¶á¤¯¡Ë¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×

¤³¤Î¹¶·â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ñ¥É¥ê¥Î¹ñËÉÁê¤Ï4Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î·Ù¸îÉôÂâ¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤é·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÇÛÈ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¸å¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¦¤¨¡¢Àè¤Û¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤Î¹Í¤¨¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍ­»ö¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£