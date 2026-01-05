世界一賢いといわれる犬の、台所での思わぬ行動がInstagramで注目されています。投稿したのは、ボーダーコリーのLukeくんと暮らす「Luke」さん。投稿から68.7万回以上再生され、「一生懸命話して聞いてる！」「会話に癒される」といったコメントが寄せられています。

【動画：『世界一賢い犬種』夜、台所から音がするので見てみると犬がいて…もはや人間？賢すぎるやり取り】

台所でLukeくんが伝えたいことは…

登場するのは、知能が高いことで知られるボーダーコリーのLukeくん。ある日の夜、Lukeくんが台所からパパを呼ぶところから、不思議で愛らしい「会話」が始まったといいます。

パパが様子を見に行くと、Lukeくんは「こっちだよ」と言わんばかりの足取りで台所の奥へと入って行ったんだとか。どうやら、ご飯が食べたい様子だったそう。「早く早く！」と急かす姿は、まるで子どものようですね。

「お腹空いた！」とアピール

パパが「ご飯食べたいの？」と尋ねると、Lukeくんはパカッと口を開けて「空いた！」と返事をするようなリアクションを見せたといいます。Lukeくんはパパをしっかりと見つめ、お腹が空いているのを一生懸命にアピールしていたんだそう。

パパが「ご飯まだ早くない？」と問いかけると、Lukeくんは右へ左へと首をかしげながら言葉を真剣に聞き入っていたといいます。パパを見つめ、しっかりと言葉を理解しようとしているのが伝わってくるようです。

「うん」とお返事する奇跡の瞬間！

「ご飯あとにしようよ」というパパの提案に対し、Lukeくんは何度も首をかしげながら聞いていたといいます。そして、「クンクン」と切ない声を出しながら台所を見つめ、「あとじゃなくて、今食べたいんだよ！」と再びアピールしてきたんだそう。

パパが根負けして「じゃあ、今食べる？」と最終確認をすると、Lukeくんははっきりと「うん」と言うように鳴きながら頷いたんだとか。タイミングと仕草があまりに完璧で、中に人が入っているのではないかと疑ってしまうほど！無事にご飯にありつけたLukeくんなのでした。

この投稿には「今度は『お父さんごはん』って喋り出しそう」「『うん』は確実に聞こえた！ｗ」「パパさんのやさしい声かけが素敵だから、Lukeくんもこんなにジェントルマンなんですね」「あとで食べる？って聞かれたときの反応が最高です」「背中にチャックがついていそう。中身は人間ですよね？」「首をかしげたり、イヤイヤをしたり、意思表示が完璧！」「犬と会話が通じないなんて思い込みだと思わされます」といった声が寄せられています。

投稿者であるLukeさんのInstagramでは、Lukeくんとパパのまるで親子のような日常がたくさん公開されています。Lukeくんが次は何を話してくれるのか、これからの投稿が楽しみですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Luke」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。