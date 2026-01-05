¥ê¡¼¥º¤È°ú¤Ê¬¤±¾å°ÌÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¥Þ¥óU¡¡»Ø´ø´±¡Ö´°àú¤Ê3-4-3¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×
4Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤Ç¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï62Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£Ä¾¸å¤Î65Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åµÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¾¡¤ÁÅÀ1¤òÆÀ¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²ñ¸«¸å¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTNT Sports¡Ù¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Á°Àá¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤è¤ê¤â¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î»î¹ç¤Çµ¯¤¤¿¥ß¥¹¤«¤é²æ¡¹¤¬³Ø¤Ó¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ê¡¼¥º¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾õ¶·¤¬Á´¤¯ÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢7Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¡£¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤àÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ¤¬¥Î¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£