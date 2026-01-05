8Ç¯È¾¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFW¤¬¡È2025Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¿ôÂè1°Ì¡É¡¡¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿FW¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ëÂçÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¥¸¥í¡¼¥Ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌö¿Ê¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¼çÎÏ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï16°Ì¤È»ÄÎ±¥®¥ê¥®¥ê¤Î½ç°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç18°Ì¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ØÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥óFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë¤À¡£
¸½ºß¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë¤Ï2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯´ÖÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¤À¡£¥Á¡¼¥à¤¬41»î¹ç¤Ç38¥´¡¼¥ë¤·¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë¤Î¿ô»ú¤Ï¤«¤Ê¤ê°õ¾ÝÅª¤À¡£
3°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥à¡¦¥É¥Õ¥Ó¥¯¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¹×¸¥ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£