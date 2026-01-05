2026W杯・北中米予選を勝ち抜き、初となるW杯出場を決めたキュラソー代表。キュラソーの人口は15万人であり、これはW杯史上最少人口の出場国となる。



本大会ではドイツ、エクアドル、コートジボワールと同じグループEに入ることになり、キュラソーにとっては厳しい組み合わせと言えるだろう。逆に他の3か国はキュラソーから確実に勝ち点3を獲りたいと考えているはずだ。



しかし、キュラソーには78歳の大ベテラン監督ディック・アドフォカートがいる。クラブでの仕事に加え、過去にはオランダ代表を3度、他にはロシア代表、韓国代表、UAE代表、イラク代表、セルビア代表など、代表チームを指揮した経験も豊富だ。





『De Telegraaf』のインタビューにて、アドフォカートは簡単に負けるつもりはないと意気込みを語っている。アドフォカートがW杯本番で何を仕掛けてくるのか、ここは少々不気味だ。「ドイツ、エクアドル、コートジボワールが相手となるが、W杯で存在感を発揮できないだろうと周りに思わせておこう。我々はW杯で華々しいプレイを見せるつもりだよ。相手が誰であろうと、我々を倒すのは簡単ではない。全員が良い結果を出すために全力を尽くしているし、我々は間違いなく優秀なチームだ。ドイツだって苦しめられるよ」キュラソーは初戦の相手がドイツだ。ここで何かサプライズを起こすようなことがあれば、このグループEは一気に面白くなりそうだ。