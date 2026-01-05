3日には仏リーグ・アン第17節でモナコを3-1で撃破し、5位につける名門リヨン。そのチームでサプライズプレイヤーとなっているのが20歳のポルトガル人FWアフォンソ・モレイラだ。



モレイラは昨夏にポルトガルの名門スポルティングCPから僅か200万ユーロで加わっているアタッカーだが、スポルティングではそれほど有名な存在ではなかった。



2023-24シーズンには同じポルトガル国内のジル・ヴィセンテにレンタル移籍したが、結果は出ず。スポルティングのトップチームでプレイしたのも6試合だけだ。





しかしリヨンでは別人の輝きを放っており、主力としてここまでリーグ戦14試合に出場。2ゴール4アシストの結果に加え、ポルトガル人アタッカーらしい仕掛けも武器だ。チームを指揮するパウロ・フォンセカも「彼はエネルギーに溢れていて、信じられないほどハードワークしてくれる。ピッチを縦横無尽に動き回り、常に全力だ。今季最大のサプライズだろうね。マリック・フォファナの離脱があり、モレイラが責任を担わないといけなくなった。正直、ここまでのパフォーマンスは予想していなかったよ」と称える（『MARCA』より）。モレイラは最前線に入ることもあり、同じく最前線ではモナコ戦で2ゴールを奪ったチェコ代表FWパヴェル・シュルツもいる。今冬にはレアル・マドリードからブラジル人FWエンドリックをレンタルで迎えているが、エンドリックでもスタメンに入るのは簡単ではないか。