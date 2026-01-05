Mr.Childrenの新曲「Again」が、1月18日より放送の日曜劇場『リブート』（TBS）の主題歌に起用。また、同曲を使用したドラマの予告映像も公開となった。

本ドラマは、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ 早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事 儀堂の顔に変わる（リブートする）”という、嘘と真実が入り乱れる“エクストリームファミリーサスペンス”。Mr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当するのは、2004年4月期放送の『オレンジデイズ』主題歌「Sign」以来約22年ぶりとなる。

本楽曲のレコーディングには、小林武史（Pf）、山本拓夫（Sax）、四家卯大（Cello）、Udai Shika Stringsが参加。バンド4人が探求し続ける“音楽の無限の可能性”に新たな輝きを注ぎ込み、研ぎ澄まされながら常に進化を続ける“ミスチルサウンド”として結実した楽曲が完成したという。

なお楽曲は、1月18日の日曜劇場『リブート』初回放送内で主題歌として初オンエアされる。

＜Mr.Children 桜井和寿 コメント＞

ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。

自分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです。

Mr.Children 桜井和寿

＜プロデュース 東仲恵吾 コメント＞

本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に手がけていただくことができました。長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。その想いで、企画書と台本をお渡ししました。物語の奥深くまで読み込み、咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主人公の心。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして一人の人間として立ち上がる覚悟、そのすべてを力強く内包した一曲でした。映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。作品そのものを導いてくれる存在です。愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。本作にとって、かけがえのない、運命の一曲です。どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで見届けてください。

（文＝リアルサウンド編集部）