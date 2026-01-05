³¤¼«¤Î¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÀø¿å´Ï¡×¤Ä¤¤¤ËÂàÌò¡ª ²áµî¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ØÄ¹µ÷Î¥¹Ò³¤¤â Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Î´ÏÎò¤ËËë
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ï2025Ç¯12·î¡¢Àø¿å´Ï¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¤¬ÂàÌò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼«±Ò´Ï´úÊÖÇ¼¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤è¤Ê¤é¡ª¤³¤ì¤¬Àø¿å´Ï¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×ÂàÌò¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹
¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¤Ï¡¢¤ª¤ä¤·¤ª·¿Àø¿å´Ï¤Î3ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ2000Ç¯3·î¤Ë½×¹©¡£²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤ÎÂè2Àø¿åÂâ·²Âè2Àø¿åÂâ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ï¥¤ÇÉ¸¯·±Îý¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Î´ÏÎò¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«±Ò´ÏÊÖÇ¼¼°¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¾è°÷¤Ï¡¢Çï¼ê¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÇ¤ÃÏ¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Ê¤ª¡¢¤ª¤ä¤·¤ª·¿Àø¿å´Ï¤Î½üÀÒ¤Ï¡¢¥Í¡¼¥à¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¤ª¤ä¤·¤ª¡×¡Ö¤ß¤Á¤·¤ª¡×¤ËÂ³¤¯3ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£