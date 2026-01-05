Shureは、モバイル端末向けの新型マイクロホン「MV88 USB-C ステレオマイクロホン」を発表した。AndroidやiOS搭載のスマートフォンなどにUSB Type-C端子で直接接続できるのが特徴。日本では2月12日より予約を受け付け、2月19日に発売する。市場想定価格は2万8150円。

USB-C接続で手軽に高音質録音が可能

「MV88 USB-C」は、モバイルコンテンツクリエイター向けのコンパクトなステレオマイクロホン。従来の「MV88」を刷新し、新たにUSB Type-C端子を搭載することで、スマートフォンへケーブルレスで直結できる仕様となった。複雑な設定や追加機器を必要とせず、接続するだけですぐに録音を開始できる。

録音機能として「オートレベルモード」を搭載する。入力レベルをリアルタイムで自動調整し、常に最適な音量を維持するほか、「リアルタイム・デノイザー」機能により不要なバックグラウンドノイズを除去する。これにより、屋外や騒音のある環境下でも明瞭な音声を収録できる。

4つの収音パターンとアプリ連携

収音パターンは、左右の収音範囲を調整できる「ステレオモード」に加え、「モノカーディオイド」「モノ双指向性」「Rawミッドサイド」の4種類から選択できる。Vlog撮影やインタビュー、ライブイベントの収録など、用途に応じた切り替えが可能。

専用アプリ「MOTIV Video」「MOTIV Audio」、パソコン向けアプリ「MOTIV Mix」に対応する。アプリ経由で、マイクゲイン、5バンドEQ、リミッター、コンプレッサー、ハイパスフィルターといったオーディオ処理設定を行えるほか、録音シナリオに合わせた5つのプリセットを利用できる。

付属品としてフォームウインドスクリーン、保護用キャリーケースが同梱される。