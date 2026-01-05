NTTドコモは、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの対象店舗で「はずれなし！毎月最大5万ポイント当たるキャンペーン」を開始した。3月31日まで3カ月連続で実施する。

はずれなし！毎月最大5万ポイント当たるキャンペーン

会計時にdポイントカードを提示して1ポイント以上貯めると、抽選でdポイントが進呈される。1カ月ごとに第1弾から第3弾まで参加できる。

キャンペーンページからのエントリーが必要で、一度エントリーすれば全期間が対象となる。

特典は1等が5万ポイント（5名）、2等が1万ポイント（5名）、3等が1000ポイント（100名）、4等が1ポイント（1等～3等以外全員）。第1弾～第3弾それぞれで進呈され、第1弾～第3弾の重複当選も可能。

1等の当選には、dポイントを25ポイント以上かつマツキヨココカラポイントを1ポイント以上貯める必要がある。2等はdポイント5ポイント以上、3等と4等はdポイント1ポイント以上の獲得が条件。また、会計時に「d払い」で支払うと、当選確率が100倍にアップする。

進呈されるポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈から2カ月間。

なお、ココカラファインの関西国際空港内の各店舗やオンラインストアなどはキャンペーンの対象外。