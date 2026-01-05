Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï¤Ê¤¼Éüµ¢Àè¤ËÌÁÍ§ºäËÜ¤¬¤¤¤ëµð¿Í¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡×
Á°ÅÄ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ë(C)Getty Images
¡¡ºÆ¤Óµ±¤¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£
¡¡BS¥Õ¥¸¤ÎÆÃÈÖ¡ÖJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¤¬¿·Ç¯1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡º£²ó¤ÇÂè3²ó¤È¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¤È¤â¤Ë1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ÚÅ·Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¡¢¸µµð¿Í¤Î³áÃ«Î´¹¬¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå6¿Í¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ò½ä¤ê¡¢1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¡ÈËÜ²»¡É¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ÉÇñ¤Î²¹Àô½É¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¼«¤¬ÊúÉé¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¡£
¡¡¤³¤³¤ÇNPB¤Ç¤Ï¹Åç»þÂå°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤¬¡Ö¤Ê¤¼µð¿Í¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾µå¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³ÚÅ·ÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³ÚÅ·¤«¤éÇ®¿´¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¤ÏÀÐ°æGM¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¡ØÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ê¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ã¤¨¤Æ¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Êý¤«¤Ê¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡×¤ÈÆ±GM¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¥×¥é¥ó¤â¸«¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Èµð¿ÍÆþÃÄ¤¬ÍÎÏ¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿µåÃÄ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇNPB¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤ºäËÜ¤Ë¤âÇ®¿´¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤ÇÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊºäËÜ¤ÈÆ±°ìµåÃÄ¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤¦1²óÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤éÂÐÀï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³ÚÅ·¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤ÏÀèÈ¯³ÎÌó¡¢ÀÐ°æGM¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÌÁÍ§ºäËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Åê¼êÂÐÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÅÎ¤ÎÅÔ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤¦Á°ÅÄ¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÅìËÌ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡Ö88À¤Âå¡×¤ÎºäËÜ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡¢ÂçÌî¡¢½©»³¤È¤È¤â¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]