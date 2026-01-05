¡ÚÆÈ¼«¡ÛÂçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿ÃË»Ò»ùÆ¸¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¡¡ÃË»ù¤ÎÉã¿Æ¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¡¢4²ó²¥¤é¤ì¤¿¡×

¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬µîÇ¯11·î¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÀè·î¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÍäÀî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë37ºÐ¤Î¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡ÊÅö»þ11¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÃË¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÏÅö»þ¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤Î¼«Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸ø±à¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ÆÅÝ¤µ¤ì¡¢ÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤ËÎ¾¤Û¤Û¤ò4²ó²¥¤é¤ì¡¢¤±¤¤ÄÇ¤òÇ±ºÃ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´¼£2½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£