¡ÚÆÈ¼«¡ÛÂçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË»Ò»ùÆ¸¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¡¡ÃË»ù¤ÎÉã¿Æ¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¡¢4²ó²¥¤é¤ì¤¿¡×
¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬µîÇ¯11·î¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÀè·î¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÍäÀî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë37ºÐ¤Î¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡ÊÅö»þ11¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ÆÅÝ¤µ¤ì¡¢ÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤ËÎ¾¤Û¤Û¤ò4²ó²¥¤é¤ì¡¢¤±¤¤ÄÇ¤òÇ±ºÃ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´¼£2½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£