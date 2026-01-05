¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤ÆÆ¯¤±Æ¯¤±Æ¯¤±¡×Ç¯ËöÇ¯»ÏºÇÂç£¹Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î»Å»ö»Ï¤á
ºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢5Æü¤¬µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¡¢´¨¤ÎÆþ¤ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢´¨¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÂô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï4.7ÅÙ¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â3ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô±ØÁ°¤Ç¤Ï3Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤â¸ÝÌç¤ÎÂç²°º¬¤äÆ»Ï©ÏÆ¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¿Í¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÆüÄ«¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃËÀ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¶âÂô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î¤È¤³¤í¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆË»¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¡×
¢¡½÷À¡ÖÍ§Ã£¤È²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¤È°û¤ß¤Ë½Ð¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Á¥Ü¥Á´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¢¡ÃËÀ¡Ö¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¤Ç¡ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â»Å»ö¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Ï2Æü´Ö¤À¤±¡×¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤±Æ¯¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹â¹»¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç3³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤ë7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÉ÷·Ê¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
