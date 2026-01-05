ºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢5Æü¤¬µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

5Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¡¢´¨¤ÎÆþ¤ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢´¨¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÂô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï4.7ÅÙ¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â3ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÂô±ØÁ°¤Ç¤Ï3Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤â¸ÝÌç¤ÎÂç²°º¬¤äÆ»Ï©ÏÆ¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¿Í¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÆüÄ«¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡ÃËÀ­¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¶âÂô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î¤È¤³¤í¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆË»¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤­¤¿¡×

¢¡½÷À­¡ÖÍ§Ã£¤È²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¤È°û¤ß¤Ë½Ð¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Á¥Ü¥Á´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×

¢¡ÃËÀ­¡Ö¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¤Ç¡ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â»Å»ö¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Ï2Æü´Ö¤À¤±¡×¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤±Æ¯¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡×

ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹â¹»¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç3³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤ë7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÉ÷·Ê¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£