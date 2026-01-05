¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖAliro¡×¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê
Google¤äSamsung¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖAliro¡×¤ÎºÇ½é¤Î»ÅÍÍ¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Aliro¤Ï2023Ç¯¤«¤é³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Aliro - CSA-IOT
https://csa-iot.org/all-solutions/aliro/
The Aliro smart lock standard for NFC and UWB unlocking will launch this year | The Verge
Aliro¤ÏÌµÀþÄÌ¿®µ¬³Ê¤ÎÉ¸½à²½ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëConnectivity Standards Alliance(CSA)¤¬ºöÄê¤¹¤ëµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£CSA¤Ï¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È(IoT)¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖMatter¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
CSA¤¬ºöÄê¤¹¤ëAliro¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Aliro¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃ±°ì¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥óÉ¸½à¡ÖAliro¡×¹½ÃÛ¤ØApple¡¦Google¡¦Samsung¡¦Qualcomm¤¬Äó·È - GIGAZINE
Apple¡¢Google¡¢Samsung¡¢Qualcomm¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ2023Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿Aliro¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËºÇ½ª¸¡¾ÚÃÊ³¬¤òÄÌ²á¤·¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Aliro¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢Apple¤Î¥Û¡¼¥à¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ËFace ID¤äTouch ID¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢Ä¶¹ÂÓ°èÌµÀþÄÌ¿®(UWB)¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò²ò¾û¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Aliro¤ÏUWB¤Î¤Û¤«¡¢¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®(NFC)¤äBluetooth LE(BLE)Åù¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸ß´¹À¤Î¤¢¤ëÌµÀþµ¡´ï¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÏAliro¤ØÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CSA¤ÏAliro¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¾õÂÖ¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Î¸°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£