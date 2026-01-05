¡Úµð¿Í¡ÛÅòÀõÂç¤ÈÀÐÄÍÍµØ¹¤¬²Æì¤Ø½ÐÈ¯¡ÄºäËÜ¤é¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã
¡¡µð¿Í¤ÎÅòÀõÂçÆâÌî¼ê¤ÈÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£µÆü¡¢ºäËÜ¤é¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅòÀõ¤Ïº£µ¨£¹Ç¯ÌÜ¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤êºäËÜ¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤ËËèÇ¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¸¤òÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»²²Ã¤ò»Ö´ê¤·¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«ÂÔ¤ÁÊý¤È¤«¡¢£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ¦¿Í¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤ÏÁýÅÄÎ¦¡¢ºòÇ¯µð¿Í¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿½©¹¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£