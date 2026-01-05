歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が3日放送のTBS系「マツコの知らない世界 新春SP」（火曜後9・00）に出演。日本での女方の受け入れ方について語った。

番組では「なぜ日本にだけ女方文化が残ったのか？」をテーマに、世界の演劇の歴史を紹介。古代ギリシャの悲劇・喜劇、中国の昆劇など、男性が女性を演じる文化は世界中にみられるが、現在でも大衆に愛される文化として残っているのは日本だけだという。

玉三郎は「不思議ですよね」と打ち明け、「マツコさんみたいなキャラクターで、公に認めてもらっていろんな番組を作るっていう国は珍しいかなって思う」と告白。マツコが「きっと皆さんのDNAの中に、女方というか女装をしている男性というものを、そんなに違和感なく受け止めていただける素養が日本人にはある」と想像すると、玉三郎は「凄く寛容な」と同意した。

さらに玉三郎は「世界中にいろんな運動がある。それを見てて、なんでこんなことを言わなきゃいけないのかなって」とぶっちゃけると、「分かる」とマツコ。「最近ポリコレに対する反動とか、もちろんポリコレ自体もそうだし、日本てもう最初からそういうのをすっ飛ばして」と日本独自の多様性の受け入れ方があると指摘した。

続けて「逆を言うと、宝塚もそうじゃない？敢えて女の人が男をやって、だから綺麗なんだよって言いたい」と力説。「女の人が美しいと思う男を演じ、男の人が美しいと思う女を演じてるから、同性が演じるよりももっと憧れだったり」と語った。

これに玉三郎は「だから小説だってそう。男の人が女を書いてたり、絵描きも。そういう理想の世界だから」と分析。マツコは「（歌舞伎の女方は）そこを凝縮した、デフォルメした女性像だから“女らしい”とは違うんだけど、より女感は凄い強いんだと思う」と推測した。

とはいえ玉三郎は「ただ僕達の仕事って難しくて、役を通して自分の体験だったり気持ちを出すけど、自分を出してはいけない世界」とも。「マツコさんも出してるようで出してないんじゃない？」と問いかけると、マツコは「そういう話をします？」と笑いを誘った。

しかし「こういうマツコさんみたいな番組でやるっていうことができる国って珍しいと思わない？」という玉三郎に、現在ではレギュラー番組を多数抱えるマツコは「自分でもビックリした。出オチ要員ぐらいなのかなって思ってたら、まさかこんな」と本音を漏らしていた。