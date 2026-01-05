¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ÈÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤Ï¹çË¡¤«
¡ÊCNN¡ËºòÇ¯11·î2Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ï¥¤¥ë¥ºÂçÅýÎÎ¼óÀÊÊäº´´±¤ÏÊÆ»ï¥Ð¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥§¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÃÏ¾å¹¶·â¤Ë¤ÏÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÃÏ¾å¤Ç¤Î²¿¤é¤«¤Î¹ÔÆ°¤òµö²Ä¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÏÀïÁè¤Ç¤¢¤ê¡¢Â³¤¤¤ÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¿ôÆü¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊ£¿ô¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬Èó¸ø³«¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ë¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ÏË¡ÅªÀµÅöÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÃÏ¾åÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤â»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤ï¤º¤«2¥«·î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÅö½éÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¡×¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Îµ¯ÁÊ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹´Â«¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÀ©Å¾Ê¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ËµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀ¯¸¢Æâ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¸«²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ë
Åö³º¤ÎÇ¤Ì³¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÇÓ½ü¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ç¤Ì³¤Ë¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¯¸¢Æâ¤Î°ìÉô¤¬°ÊÁ°¾µÇ§¤òÍ×¤¹¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾µÇ§¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CNN¤Ï11·î½é½Ü¡¢À¯¸¢¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊË¡¾Ê¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊË¡Åª¸«²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬º£·î3Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇºÆ»°¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÀï¤ÎÍ×ÅÀ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î±¿±Ä¤Ê¤é¤Ó¤ËÆ±¹ñ¤ÎÀÐÌý¤Î¾¸°®¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«°Ê¾å¤ÎÌÜÅª¤¬ºîÀï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¹çË¡À¤¬µ¿¤ï¤·¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÂ¾¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢ÌÜÅª¤ò³°¹ñ¤Î»ØÆ³¼ÔÇÓ½ü¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶áÇ¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÀµÅö²½
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°ì´Ó¤·¤¿ÀµÅö²½¤Ê¤êË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤ò¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌµÆÜÃå¤À¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤âÁ°¤â¤Ã¤ÆµÄ²ñ¤Ë¹¶·â¤òÃÎ¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÄã¸Â¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£
¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Þ¤À½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÃû¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£
¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥æ¥¿½£Áª½Ð¡Ë¤Ï¹¶·âÄ¾¸å¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤«¤é¹¶·â¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂáÊáÎá¾õ¤Î¼¹¹Ô¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¥Ó¥ª»á¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¹ç½°¹ñ·ûË¡Âè2¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÂçÅýÎÎ¸ÇÍ¤Î¸¢¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£Æ±¾ò¤Ï¼ÂºÝ¤Î¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¹¶·â¤«¤éÊÆ¹ñ¿Í¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢¥ê¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ±»á¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Î³°¹ñ¤Ç¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡¢¥ë¥Ó¥ª»á¤â¤½¤ÎÂæ»ì¡Ê¤»¤ê¤Õ¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ðº£²ó¤Î¹¶·â¤Ï¡ÖË¡¼¹¹ÔÇ¤Ì³¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö2¡Á3»þ´Ö¤Î¹ÔÆ°¡×¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
NBC¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËÁÆ¬¤Î¥ï¥¤¥ë¥º»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥º»á¤ÏÃÏ¾å¹¶·â¤ÎÀ§Èó¤ÏµÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ËãÌôÌ©Çä¿Í¤ò¹´Â«¤¹¤ëË¡¼¹¹ÔÇ¤Ì³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¸¢¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¿¯¹¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»öºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¹ñËÉÁí¾Ê¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤ËÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁõÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬·âÄÆ¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ñ³°¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¡£³°¹ñ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ËºÛ¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç·³»öÎÏ¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃÏ¾å¹¶·â¤ÇËãÌô¤ÎÌ©Çä¿Í¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢ËãÌôÌ©Í¢¤Î¶È³¦¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¯¸¢¤Ï¹¶·â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬°¿Í¤òÊÆ¹ñ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤é¤À¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ø¤Î°µÎÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½éÀÐÌý¤ÎÌò³ä¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤¬°ÊÁ°²æ¡¹¤«¤éÅð¤ó¤ÀÀÐÌý¡¢ÅÚÃÏ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ñ»º¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ãû¸õ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥«ÇÉ¤Î¥ê¥ó¥¼¡¼¡¦¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Áª½Ð¡Ë¤Ç¤¹¤é12·îÃæ½Ü¤ËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡ÖÌÀ³Î¤µ¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤³¤Î¾ì¤Ç¤ÎÌÀ³Î¤µ¤òµá¤á¤ë¡×¤È¡¢¥°¥é¥à»á¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿Æü¿ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤éÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¡Ê¥Þ¥É¥¥¥í»á¡Ë¤ÎÇÓ½ü¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤¬²æ¤¬¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
3Æü¤Ë¤ÏË¡¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ÎºîÀï¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤¬º£¸å¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì»þÅª¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î±¿±Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¤ËºÆ»°¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀÐÌý¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀë¸À¤·¡¢ÊÌ¤Î¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¹ñ¤òÅ¬Àµ¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¡×¤È¤â¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¤¿¤À²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤â¤Ã¤È°ì´Ó¤·¤¿ÀµÅöÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹1989Ç¯¤Î¥á¥â
ÊÆ·³¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂÎÀ©¤òÅ¾Ê¤¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¼çÍ×¤Ê»öÎã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅöÁ³¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤À¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤Ï2002Ç¯¤ËÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥Æ¥í¤È¤ÎÀïÁè¤Ï01Ç¯¡¢9¡¦11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Î¸å¤ËµÄ²ñ¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¡¢»þ¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤ËÂ°¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥é¥¯¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤¬¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ï1989Ç¯¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤À¡£À¯¸¢Â¦¤â¥Ñ¥Ê¥Þ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Î¥ê¥¨¥¬¾·³¤ÏËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤ò´Þ¤àºá¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºîÀï¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÁè¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»ØÆ³¼Ô¤ò¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤«¤éÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¤´¤¯¸ÂÄêÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
»ÊË¡¾ÊË¡Î§¸ÜÌä¶É¡ÊOLC¡Ë¤Ï80Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤òÂáÊá¡¦Í¶²ý¤·¤ÆºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦H¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢²¼¤ÎOLC¤Ï89Ç¯¤Î²Æ¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÊ¤¤·¤¿¡£
¸å¤Ë¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢¤ÈÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç»ÊË¡Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦P¡¦¥Ð¡¼»á¤¬µ¤·¤¿¥á¥â¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¸ÇÍ¤Î·ûË¡¾å¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢FBI¤ËÂÐ¤·¤Æ³°¹ñ¤Ç¤Î¿Í¡¹¤Î¹´Â«¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤½¤ì¤¬¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤À¡£
¥á¥â¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¥Î¥ê¥¨¥¬¾·³¤òÇÓ½ü¤¹¤ëºîÀï¤ÎÀµÅö²½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡Ê¶öÁ³¤Ë¤â¥Î¥ê¥¨¥¬¾·³¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÈÆ±¤¸¡¢90Ç¯¤Î1·î3Æü¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö³º¤Î¥á¥â¤Ïº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¸¢¸Â¤ÎÉÕÍ¿¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Å¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÊÆ·³¤òÁ÷¤ê¹þ¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾õ¶·¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤êÂç¤¤Ê¹ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾ì¹ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¹ñ³°¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅý¼£¤¬°ìÃÊ¤Èº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐÌý»ñ¸»¤âÈó¾ï¤ËËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÂ¾¹ñ¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÊÃæ¹ñ¤Ïº£²ó¤Î¹¶·â¤ò¡Ö¼ç¸¢¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÏª¹ü¤Ê·³»öÎÏ¤Î¹Ô»È¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡Ë¡£
3Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÈFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ìÃÊ¤Î·³»öÅªÁªÂò»è¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºîÀï¤ÎÍ×ÅÀ¤¬Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸«Êý¤ò¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¡Åª¸¢¸Â¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬ºÆ¤Ó¸¡¾Ú¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Æ±»á¤Ï´û¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¸¢¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹çË¡À¤Îµ¿¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏËãÌô±¿ÈÂÁ¥¤È¤µ¤ì¤ëÁ¥Çõ¤Ø¤ÎÅö³ºÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹¶·â¤Ê¤É¤À¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²þ¤á¤ÆÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤Î¸¢¸Â¤ò¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤Î´²ÍÆ¤µ¤ÈÊ»¤»¤Æ»î¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢Æ±»á¤Ï²áµîºÇÂçµé¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾¤Ã¤ÆÆ±»á¤Ë¤è¤ëË¡Î§¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï³ÈÂç¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬ÅöÌÌÂ³¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ¹Æ¤ÏCNN¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£