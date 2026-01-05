Ê¡²¬»É½ý¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡¡Ö½÷À¤¬»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡×¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃË½÷»É½ý»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï5Æü¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¡¢Ìµ¿¦»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ò¡¢½÷À¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇØÃæ¤ò1²ó»É¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½÷À¤¬»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¥É¡¼¥àÎÙ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤ÎÇØÃæ¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£½÷À¤Ï²ÃÎÅ1¥«·î¤Î½Å½ý¡£
¡¡½÷À¤Ï¥É¡¼¥à¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í§¿Í¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¸å¤í¤«¤é»É¤µ¤ì¤¿¡£