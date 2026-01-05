¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¡¡ËÌÄ«Á¯¡Ö½ÅÂç¤Ê¼ç¸¢¤Î¿¯³²¡× Ãæ¹ñ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜÅª¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¡× ¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¾ðÀª°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±³°¸òÅØÎÏ¡×
º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ËËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤é¤º¼ÔÅª¤Ç¡¢Ìî½Ã¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÀ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¡ÖºÇ¤â½ÅÂç¤Ê¼ç¸¢¤Î¿¯³²¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÆâÀ¯¤ÎÉÔ´³¾Ä¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¹ñÏ¢·û¾Ï¤ä¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤ÉÈ¿ÊÆ¿Ø±Ä¤È¤Î·ëÂ«¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¡¦°ÜÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ô°Ù¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤ÎÌÜÅª¤È¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡ÈG7¤Ê¤É¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²óÉüµÚ¤Ó¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡É¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï½ô³°¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÖÇÄ°®¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢G7³Æ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
