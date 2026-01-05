Ì¾±àŽ¢·óÏ»±àŽ£ Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÀÐÀî¸©Ì±¤Îºâ»º¤Ë¡¡ÀÐÀî¤Ø¤Î½êÍ¸¢°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛ¡¡ÃÚÃÎ»ö¤¬¼¨¤¹
¸½ºß¡¢¹ñ¤¬ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë·óÏ»±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢½êÍ¸¢¤ò¸©¤Ë°Ü¤¹¸©Í²½¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó150Ç¯Á°¡¢¸ø±à¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë³«±à¤µ¤ì¤¿·óÏ»±à¡£
ÀÐÀî¸©¤Ï½êÍ¸¢¤ò»ý¤Ä¹ñ¤«¤éÌµ½þ¤ÇÂßÉÕ¤ò¼õ¤±¡¢Æþ±àÎÁ¤Ê¤É¤òºâ¸»¤Ë°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Æ¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Ï5Æü¡¢·óÏ»±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Í²½¤Ø¤Î¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹ñ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë·óÏ»±à¤òÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÀÐÀî¸©Ì±¤Îºâ»º¤È¤·¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡ÖÀÐÀî¸©¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¤·¤¹¤ë¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë·óÏ»±à¤¢¤ê¡£¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢·óÏ»Ãó¼Ö¾ì¤Ë¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤òÀ°È÷¤·¡¢·óÏ»±à¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢²Ã²ì¤äÇ½ÅÐ¤Ø¼þÍ·¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¶âÂô°Ê³°¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£