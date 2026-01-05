元TOKIO城島茂「株式会社城島ファーム」設立を報告 公式サイト＆X開設で事業内容も公開「新たな歩みを進めることとなりました」
【モデルプレス＝2026/01/05】元TOKIOの城島茂が1月1日、自身が代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」を設立。1月5日には、会社の公式X（旧Twitter）が開設され、公式サイトも公開された。
【写真】元TOKIO、おしゃれと話題の新会社公式サイト
公式Xでは、城島が「日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました。あわせて、株式会社城島ファームを設立いたしましたことをご報告申し上げます」と新会社設立を報告。また、「今後の活動・お知らせは、公式サイトを中心に、本アカウントでも随時ご案内いたします」と伝えた。
「食と暮らしの足元から、現場の声を大切にしながら、次の世代へつなぐ取り組みを進めてまいります」とつづり「今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
公式サイトでは、「今日を耕し、明日を育てる。」というキャッチコピーとともに「全国各地で出会った、人と地域が支え合う姿。その『つながり』を未来へ育てていくため、城島ファームは歩み始めました」とメッセージが記されており、城島の写真も公開された。
同社については、「『食卓／教育／地域／環境』など、暮らしのそばにあるさまざまなテーマを掛け合わせることで、そこから生まれる可能性を『取り組み』として育てていく会社です」と説明。「発信（メディア）と実践（現場）をつなぎながら、講演・教育連携、地域連携プロジェクト、地域産品の発信（EC）などを通じて、関わる方々と共に未来につながる形をつくってまいります」としている。
2025年6月25日、TOKIOは解散を発表。STARTO ENTERTAINMENTは2025年11月3日、株式会社TOKIOとのエージェント契約を同年12月31日をもって終了すると報告している。（modelpress編集部）
◆城島茂「株式会社城島ファーム」設立
◆「株式会社城島ファーム」とは
