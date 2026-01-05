【ゴンチャ新作】「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」冬のきらきら輝く雪景色をイメージ
【女子旅プレス＝2026/01/05】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、杏仁×マンゴーを組み合わせたデザートティー「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」を、2026年1月6日（火）より期間限定で販売する。
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
初登場となる「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」は、フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティーをベースに、雪景色を思わせる真っ白な杏仁豆腐を黄金色のマンゴーと組み合わせ、きらきらとした冬の景色をイメージした季節限定のドリンク。
すっきりとしたティーに、とろぷる杏仁豆腐のやさしい香りとまろやかな甘み、そしてゴンチャのフルーツティーカテゴリーを代表するマンゴーの濃厚な味わいを、一度に楽しめる贅沢な1杯だ。
また同日より、「杏仁」も限定トッピングとして登場。好みのドリンクに合わせれば、リッチな食感と風味が加わり、新しい味わいを楽しめる。
中でも、「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」や「黒糖 ブラックミルクティー」、「あまおう（R）和紅茶 ミルクティー」に合わせるのがおすすめだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜概要＞
雪見杏仁 マンゴーミルクティー（ICED/M） 670円
杏仁90円
販売店舗：国内ゴンチャ全店
発売日：2026年1月6日（火）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
◆ゴンチャ、新年に贈るなめらか杏仁×マンゴーのハーモニー
初登場となる「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」は、フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティーをベースに、雪景色を思わせる真っ白な杏仁豆腐を黄金色のマンゴーと組み合わせ、きらきらとした冬の景色をイメージした季節限定のドリンク。
すっきりとしたティーに、とろぷる杏仁豆腐のやさしい香りとまろやかな甘み、そしてゴンチャのフルーツティーカテゴリーを代表するマンゴーの濃厚な味わいを、一度に楽しめる贅沢な1杯だ。
◆好きなドリンクに杏仁をカスタマイズ
また同日より、「杏仁」も限定トッピングとして登場。好みのドリンクに合わせれば、リッチな食感と風味が加わり、新しい味わいを楽しめる。
中でも、「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」や「黒糖 ブラックミルクティー」、「あまおう（R）和紅茶 ミルクティー」に合わせるのがおすすめだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜概要＞
雪見杏仁 マンゴーミルクティー（ICED/M） 670円
杏仁90円
販売店舗：国内ゴンチャ全店
発売日：2026年1月6日（火）
【Not Sponsored 記事】