「今日好き」瀬川陽菜乃“すっぴん”ショットに驚きの声「可愛すぎる」「肌綺麗」
【モデルプレス＝2026/01/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月3日、自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」17歳美女「肌綺麗」ファン衝撃のすっぴん
瀬川は「今日はすっぴんでおかいものした」とつづり、プライベートショットを投稿。茶色と白のトップスにオーバーサイズの茶色のアウター、耳の部分にファーの付いたパイロットキャップと大きめのメガネを合わせ、頬に手を乗せた姿を披露している。
この投稿に「すっぴんなの？可愛すぎる」「メガネ似合ってる」「肌綺麗」「茶色コーデ最高」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
