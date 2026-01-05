【なか卯】「たっぷり野菜の担々うどん」発売 / 5種の野菜をのせたゴマ香る旨辛な一杯

丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、1月7日(水)11:00より、「たっぷり野菜の担々うどん」を販売する。

「たっぷり野菜の担々うどん」は、ゴマの風味と旨辛な味わいがやみつきになる担々うどんに、5種の野菜をたっぷりとのせた商品。鰹や昆布を使っただしに、きめ細かくなめらかなゴマペーストを加え、ラー油をきかせることでゴマの香りとコクが際立つ旨辛な味わいに仕上げている。

たっぷり野菜の担々うどん

〈１日の摂取目安の約半量の野菜〉

トッピングには、玉ねぎ、もやし、ニンニクの芽、青梗菜、ニラの5種の野菜を使用し、1日の摂取目安の約半量の野菜を摂ることができる(厚生労働省が『健康日本21』にて目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考)。旨辛ダレをかけた野菜と、甘辛く味付けした肉味噌をうどんに絡めることで、シャキシャキとした食感とピリ辛で濃厚な味わいを楽しめる。

また、同じ担々スープと具材を本格二八そばで味わえる「たっぷり野菜の担々そば」も同時に販売する。444店舗で販売予定(1月5日時点)。

〈価格一覧(すべて税込)〉

◆たっぷり野菜の担々うどん

小:550円

並:690円

大:790円

たっぷり野菜の担々うどん

◆たっぷり野菜の担々そば

小:650円

並:810円

大:930円

たっぷり野菜の担々そば