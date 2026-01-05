【POSE＋METAL HEATシリーズ ゲッターポセイドン 真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.】 1月発売予定 価格：34,650円

アートストームは合金フィギュア「POSE＋METAL HEATシリーズ ゲッターポセイドン 真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.」を1月に発売する。価格は34,650円。全高約210mm。

「ゲッターポセイドン 真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.」は、ゲッター線による進化の果てを求めるコーウェンが操る敵として立ちはだかる。フィギュアでは劇中での巨大な装甲と重厚さが伴うプロポーションを完全再現している。付属のノズルエフェクトパーツは二段階に差し替え可能で、水中戦での機動力アップを再現。

劇中同様「ストロングミサイル」（破損）と専用のハンドパーツが付属。全身に「メタルビースト・ポセイドン」専用アーマーを装着可能。劇中の様々な活躍を再現できる商品だ。

(C)1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会