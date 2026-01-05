販売上の戦略ではない

2021年10月に発表された、1954年誕生の初代モデルから数えて第7世代に相当する現行型の『SLクラス』（R232型）。

【画像】816ps&1420Nmの超絶スペック！メルセデスAMG SL63 S Eパフォーマンス 全33枚

そのデビュー時にまず大きな話題となったのは、これまでの『メルセデス・ベンツ』ではなく、カスタマーに究極のパフォーマンスを提供することを目的とするサブブランド、『メルセデスAMG』から市場へと投入されることになったことだ。



取材車となった『メルセデスAMG SL63 S Eパフォーマンス』。 平井大介

もちろんそれは販売上の戦略などではない。実際に新型SLの開発は、メルセデスAMG自身の手によって独自に行われているのだ。ちなみに同社は、このモデル以前にも『SLS AMG』、『GT 2ドアクーペ』、『GT 4ドアクーペ』、を自社開発によって生み出し、新型SL開発の時間軸は、2024年4月に登場したセカンドジェネレーションのGT 2ドアクーペとも重なる。

もちろんほかにもメルセデス・ベンツには多くのAMGモデルが存在するのだから、メルセデスAMGの開発チームがいかに多忙を極めているのかは想像に難くない。

パワーユニット全体で816ps&1420Nm

今回ドライブした『SL63 S Eパフォーマンス』は、新型SLのシリーズモデルでは、最もスポーティな仕様となるものだ。

そのパワーユニットはドイツ・アフォルターバッハのメルセデスAMG社で『ワンマン・ワンエンジン』、すなわちひとりの熟練したクラフトマンが、最初から最後まで一基のエンジンの組み立てを担当する方式で製作される、3982ccのV型8気筒ツインターボ（177型）。



3982ccのV8ツインターボ単体では585ps&800Nmというスペック。 平井大介

585psの最高出力と800Nmの最大トルクを誇るこのエンジンをフロントにマウントし、リアには150kW&320Nmを発揮するエレクトリックモーターと、これもメルセデスAMGの自社開発による、4.55kWhの容量を持つハイパフォーマンスリチウムイオンバッテリーを搭載。

PHEVのシステムを採用したことで、満充電から最大で約15kmをEV走行することも可能になった。パワーユニット全体での最高出力は816ps、最大トルクは1420Nmという驚異的な数字に達する。

再びソフトトップを採用

ミッションは湿式多板クラッチを使用した9速のAMGスピードシフトMCT。駆動方式はRWDが一応の基本になるが、実際には電子制御の連続トルク可変配分式4WDシステム『AMG 4MATIC＋』によって、常時最適な駆動トルクが前後輪に連続的に配分されている。

フルモデルチェンジによって、再びソフトトップを採用することになった新型SLのエクステリアは、ボンネット上のパワードームや、GTシリーズとも共通性を感じるグリルのデザインなどで、前作以上にスポーティな印象を抱くものになった。



ドライブモードをスイッチするための『AMGダイナミックセレクト』が装備されている。 平井大介

もちろんそれは優れた機能性を実現したもので、スチールとアルミニウム素材を構造材として効果的に使用することで21kgという軽量性を実現したソフトトップは車両の低重心化にも大きく貢献。

オプションでカーボンパッケージが選択されていた試乗車では、サイズは21インチと変わらないものの、より軽量なAMG鍛造アルミニウムホイールが装備されていたため、まずはその素晴らしい乗り心地に驚かされることになった。

最大で1420Nmというトルクは、さすがにオンロードでそれを使い切ることは不可能だ。このSL63 S Eパフォーマンスにはドライブモードをスイッチするための『AMGダイナミックセレクト』が装備されており、実際には『エレクトリック』、『バッテリーホールド』、『コンフォート』、『スリッピー』、『スポーツ』、『スポーツ＋』、『レース』、『インディビジュアル』の各モードの選択が可能だ。

制御の面白さ

この中で特に印象的だったのは、コンフォートで感じる高級GTそのものと言える乗り味と、ここからスポーツへとモードを移行した瞬間に、一気にスポーツカーとしてのアグレッシブなキャラクターが生み出されるという、制御の面白さだった。

さらにスポーツ＋やレースを選択すれば、ハードなサーキット走行さえ積極的に楽しめる強靭なフットワークと駆動力配分、そしてパワーユニットの魅力的な制御を楽しめるのは間違いないだろう。



試乗車はオプションでカーボンパッケージが選択されていた。 平井大介

ちなみにSL63 S Eハイブリッドのサスペンションは、前後とも5本のリンクを使用したマルチリンク方式。これに『AMGアクティブライドコントロールサスペンション』を組み合わせ、さらにはリアアクスルステアリング（後輪操舵）も採用している。コーナーでのクイックなステアリングレスポンスや、ここから先の正確無比な動きも大きな魅力だ。

ボンネットフードの先端で輝くメルセデスAMGのエンブレム、それはやはりただの飾りではなかった。この最新作には、モータースポーツに端を発する、彼らの長い伝統が培ってきた卓越したエンジニアリング、そして誇りというものが見事なまでに表現されていたのである。