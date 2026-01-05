¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¸µPerfume¡×´üÂÔ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸ì¤ë¡¢¥Í¥¿¤ÎÌÌÇò¤µÀä»¿¡Ö´õË¾¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¸ä³Ú¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î»³¸ýÄó¼ù¡Ê38¡Ë¤ÈÄ¬·½ÂÀ¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¥³¥¤¥Ä¤òÀÄÅÄÇã¤¤¤·¤í¡ª¡×¤Ç¡¢¾¾°æ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹Åç¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¥Í¥¿¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¤Ç900Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤±¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¥Í¥¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾¾°æ¤Ï´üÂÔ¡£¡ÖÄ¬¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µPerfume¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤ªË·¤µ¤ó¡£¼Â²È¤Ï»û±¡¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬¤Ï2020Ç¯2·î¡¢Perfume¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÏÅçÍ¤¹á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£