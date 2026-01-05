¸àÂå²Æ»Ò¡¡¡Öº£Ç¯¤â°ì²È¤Ç½é·Ø¡×É×¡¦¿ùÎÉÂÀÏº¡õ°¦¸¤¤È¤Î¹¬¤»²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¡×¤ÎÀ¼
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡Ê64¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¤È¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â°ì²È¤Ç½é·Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤¤¿¿ù¤È¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡ÄÃæµÈ¤Ç¤·¤¿¡¡²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡£¤¤¤¿¤ï¤ê¤¢¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö½é·Ø¡×¡Ö²¼ËÌÈ¬È¨µÜ¡×¡Ö¥«¥Ë¥ó¥Ø¥ó¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¡×¡ÖÃ»ÂÉô¡×¡ÖÆ¹Ä¹Ã»Â¸¤¶æ³ÚÉô¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¸àÂå¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¡¡¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥°¡¼!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£