ナンバープレートで地元愛を感じる「北海道の地名」ランキング！ 2位「函館」を超えた1位は？【2025年調査】
自動車などを購入すると、必ず交付されるのがナンバープレートです。ナンバープレートにはさまざまな数字や記号、文字が表示され、中でも目立つのが「地名」ではないでしょうか？ この地名は、車両の「使用の本拠の位置」を示しています。住んでいる地元に根付いた地名となり、愛着を持っている人も多く存在します。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「ナンバープレートで地元愛を感じる北海道の地名」ランキングを紹介します！
北海道の南端部に位置する函館は、19世紀中頃の開国とともに開港し、欧米文化が一気に流入したエリアです。現在でも、異国情緒漂う街並みが魅力で、歴史を感じられるスポットも多く観光地として人気を集めています。世界三大夜景とされる函館山からの夜景が有名で、多くの票を獲得しました。
回答者からは「北海道と聞いて思い浮かぶ地名だから」（30代女性／栃木県）、「函館ナンバーをみると、ご当地な感じがして素敵だなと思うから」（30代女性／東京都）、「グルメの街で地域の温かみを感じられる」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
中心地となる札幌市は、日本最北の政令指定都市で北海道の道庁所在地です。北海道を代表するエリアとなり、オフィスビルや商業施設が立ち並ぶ都市と、郊外に広がる大自然を持つ「都市と自然の調和」が魅力。ラーメン、ジンギスカン、スープカレーなどグルメも有名で、全国的にも高い知名度をほこっています。
回答者からは「地元愛や誇りを感じやすく、観光や帰省の際にも親近感を持たせる地名」（40代男性／大阪府）、「北海道一の大都会なので、誇りに思っている人が多そうだから」（40代女性／東京都）、「札幌ナンバーを見ると北海道らしさを強く感じ、地元愛を象徴する存在だと思う」（40代男性／北海道）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
