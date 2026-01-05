½»ÂðÁ´¾Æ¡ÄÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í»àË´¡¡Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÌ¼¤òÂáÊá¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô
4ÆüÌë¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿É×ÉØ¤ÎÌ¼¡Ê48¡Ë¤ò¡¢Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢º´¡¹ÌÚÈþÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ï4Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢80Âå¤ÎÎ¾¿Æ¤¬½»¤à¼Â²È¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤¬¡Ö²°³°¤Ç¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Î¥¬¥¹´Ì¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¾ÃËÉ¤¬¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¡Ö²Ð¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¬·úÊª¤òÇ³¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£