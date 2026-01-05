¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤ÇÁ°»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¡Ä½ÐÄ¾¤·¤Ê¤ë¤«¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë5¿ÍÎ©¸õÊä
´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤¬5Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°»ÔÄ¹¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¼¡¤Î5¿Í¤Ç¤¹¡£
¢§¸µ·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔµÄ¤Î³¤Ï·º¬ÆÆ»á¡Ê78¡Ë
¢§¸µÁ°¶¶»ÔµÄ¤ÎÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê64¡Ë
¢§Á°»ÔÄ¹¤ÇºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë
¢§ÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë
¢§ÇÀ¶È¤Î¹â¶¶ÁïºÈ»á¡Ê66¡Ë
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî»á¤¬´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Àî»á¤¬ºÆ¤Ó¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ¡Ö½ÐÄ¾¤·Áªµó¡×¤ÇºÆÁª¤¹¤ë¤«¡¢ÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤·»ÔÀ¯¤¬Å¾´¹¤¹¤ë¤«¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼Æü¤ÏÍè½µ12Æü¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£