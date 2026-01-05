Ç¯¶â·î17Ëü±ß¤¬·î13Ëü±ß¤Ë¡ÄÍøÍÑÎ¨0.9¡ó¤Î¡ÒÇ¯¶â·«¾å¤²¼õµë¡Ó¤òÁª¤ó¤À60ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯µ¤¤À¤¬¡Ú¼ÒÏ«»ÎCFP¤Î·üÇ°¡Û
65ºÐ¤è¤êÁ°¤ËÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÇ¯¶â·«¾å¤²¼õµë¡×¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤ï¤º¤«0.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶ÈÇ¯Êó¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤è¤ê¢¨65ºÐÁ°¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤ò½ü¤¯¡Ë¡£º£¸åÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÇ¯¶â·«¾å¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢60ºÐÃËÀ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À©ÅÙ¤Î¤·¤¯¤ß¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
60ºÐÃËÀ¤¬¡ÖÇ¯¶â·«¾å¤²¼õµë¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
60ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷A¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÎB¤µ¤ó¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±óÊý¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢°ú¤Â³¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜÍè65ºÐ¤«¤é¼õµë¤Ç¤¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤ò¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤Ë¤è¤êÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯·«¤ê¾å¤²¤¿¤¿¤áÇ¯¶â¤Ï24¡ó¸º³Û¤µ¤ì¡¢65ºÐ³«»Ï¤Ê¤é·î17Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï·î13Ëü±ß¡£²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎµëÍ¿¤â60ºÐ°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤ò¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬·«¾å¤²¼õµë¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×Åù¤ÎÄ´À°¤¬¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢A¤µ¤ó¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤êµëÎÁ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢60ºÐ°Ê¹ßÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¤â»Ùµë¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¼õµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÎÄ´À°¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÇ¯¶â¤òËþ³Û¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¸º³ÛÎ¨¤¬·Ú¸º
2022Ç¯4·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢1962Ç¯4·î2Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î·«¾å¤²¼õµë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸º³ÛÎ¨¤¬·î0.4¡ó¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï·î0.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢60ºÐ0¥õ·î¤Ç5Ç¯¡Ê60¥õ·î¡Ë·«¤ê¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ï30¡ó¤«¤é24¡ó¤Ø¤È·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢·«¾å¤²¼õµë¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¤¤¯¤é¤«²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢A¤µ¤ó¤â¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶â¤Î¡ÖÁí¼õµë³Û¡×¤¬µÕÅ¾¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ï¡©
¤Ê¤ª¡¢65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤È¡¢5Ç¯·«¤ê¾å¤²¤Æ60ºÐ0¥õ·î¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¸³¶¼õµë³Û¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï80ºÐ10¥õ·îº¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤êÄ¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢65ºÐ³«»Ï¤Î¤Û¤¦¤¬Îß·×³Û¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö80ºÐ10¥õ·î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤·¤«¤â¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤½¤Î¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î70ÂåÁ°È¾¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁá¤á¤ËÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
A¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤ÎÌÕÅÀ
Ç¯¶â¤Î·«¾å¤²¼õµë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤ò¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡×ÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢µÞ¤Ê½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·«¾å¤²Ê¬¤òÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·«¾å¤²¼õµë¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢¤â¤·¤âA¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤è¤êÁ°¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¼º¶ÈµëÉÕ¡Ê´ðËÜ¼êÅö¡Ë¤ò¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï·«¤ê¾å¤²¤¿Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¼õµë²ÄÇ½¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¡×¤òÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ç¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤Î¤Û¤¦¤¬·«¤ê¾å¤²¤¿Ï·ÎðÇ¯¶â¤è¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¾å¤²¼õµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤È°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤·¤«¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·B¤µ¤ó¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö·«¾å¤²¤·¤¿Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ÏA¤µ¤ó¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢65ºÐ¤è¤êÁ°¤Ë¼º¶È¡¦¾ã³²¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï·«¤ê¾å¤²¤¿Ï·ÎðÇ¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÅÙ·«¾å¤²¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ç¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ä
A¤µ¤ó¼«¿È¤â·«¾å¤²ÀÁµá¤ÎºÝ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯¶â»öÌ³½ê¿¦°÷¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸º³Û°Ê³°¤ÎÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÎ±¤á¤º¡¢·«¾å¤²¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Ï·«¾å¤²¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢ÆÃ¤Ë65ºÐ¤è¤êÁ°¤ËÀè½Ò¤·¤¿¡ÈËü¤¬°ì¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¾å¤²¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¤¤Þ¤Ï¸å²ù¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Íè¤½¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¡ÖÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢·«¾å¤²¼õµë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎÂ»ÆÀ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½Íò µÁÅµ
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿CFP
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò