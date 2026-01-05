「伝説的」大谷翔平、年始の最新ショット公開！ プライベートショットに「すごいですね」「流石」の声
世界で人気を誇るレストラン「NOBU（ノブ）」のオーナーシェフとして知られる松久信幸さんは1月5日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手とのツーショットを公開し、称賛の声が上がっています。
【写真】大谷翔平＆松久信幸さんのツーショット
この投稿にファンからは、「ぎゃー！！！」「伝説的」「早々に大谷選手とご一緒とは 流石です」「今年もノブさんのお料理食べてシリーズ3連覇して欲しいですね」「すごいですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「早々に大谷選手とご一緒とは」松久さんは「2026年が始まった」と英語でつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目には、笑顔で肩を寄せ合う松久さんと大谷選手が写っています。また、3枚目には、おいしそうなすしの写真も。
WBCに出場を表明2025年シーズンも大活躍を見せ、4度目となるリーグMVPにも輝いていた大谷選手。3月からは、野球の国・地域別対抗戦であるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することを発表しています。どんなスーパープレーを見せてくれるのか、期待が高まりますね。
