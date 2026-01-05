冬の風物詩、「ねこ鍋」。鍋のように深さのある器の中に入り、きゅっと丸まる猫の姿が見られる季節になりました。いまXでは、そんな猫のくつろぎショットが、「アレにしか見えない！」と注目を集めています。話題の主は、「もけもけ」ちゃん（3歳・男の子）。ふだんは「もけちゃん」という愛称で呼ばれています。



【写真】「ご飯、どこ？」 決定的な“犯行現場”を激写

「ご飯あったわ」というコメントが添えられた写真に写っているのは、黒く深い器の中にすっぽり収まり、丸くなったもけちゃんの姿。お顔はもちろん、手足がどこにあるのかもわからないほど、きれいに隠れています。見えるのは、ふわふわで真っ白な“毛玉”のようなシルエット。まるで炊き立てで湯気が立ちのぼる白米のようで、思わず二度見してしまうほどです。



この驚きの光景は、8.6万件超の「いいね」を集める大反響に。投稿した、もけもけ@エキゾチックロングヘアさん（@mkmk_1019x）に、詳しくお話を伺いました。



どう見ても完成形…思わず二度見した一枚

ーー撮影時の状況について



「もけもけが入っている器はメダカ鉢です。実際にメダカを飼っていたわけではなく、『入りそうだな』と思って以前購入しました。写真では、ご認識のとおり頭と後ろ足は右側にあります」



ーーこの光景を目にした感想は？



「あまりにも違和感なく収まっていて、『これはすぐに写真を撮らないと』と思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「最初は、とくに動く様子もなく、そのまま鉢の中でくつろいでいました。その後、シャッター音に気がついたのか、モゾモゾ動き出し、頭がひょこっと出てきました」



ーー「待ちきれなくて、自分自身がご飯になっちゃった」とのコメントも印象的でした。ご飯前、よく見せる行動などはありますか。



「お腹がすくと、鳴いたり、あとをついてきたり……とにかく注目されるようにアピールしてきます」



投稿には、思わず笑ってしまう声や、食欲を刺激されるコメントが次々と寄せられました。



「大盛りや！」

「いただきます」

「もふもふごはん」

「美味しそうすぎる」

「これがねこまんまか」

「猫、炊けちゃった？？」

「さて、炊き込みますかねー」

「炊き立てのもこもこのごはん！」

「わあ！ ほかほかで美味しそう！」

「まずは顔を押し付けて味わいましょう」

「これは茶碗に盛られた白米過ぎますね」

「すごい！ 粒が立っていて美味しそうなご飯ですね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）