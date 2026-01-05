±óÊý¤«¤éµ¢¾Ê¡¡¿·Ç¯¤ËÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦¡¡»°½Å¡¦·§Ìî»Ô¤Ê¤É
1·î12Æü¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Ê¤É¡¢¸©ÆîÉô¤Î4¤Ä¤Î»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬2Æü¤È3Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçµªÄ®¤È¸æÉÍÄ®¡¢¤½¤·¤ÆµªÊõÄ®¤È·§Ìî»Ô¤Î4¤Ä¤Î»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢±óÊý¤«¤éµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆËèÇ¯¡¢Ç¯»Ï¤Ë¼°Åµ¤ò³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸æÉÍÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÄÇ¯²ñ¤¬Ä®Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¡Ö°¤ÅÄÏÂ¤Î»â»ÒÉñ¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µªÊõÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»2Ç¯¤ÎÊ¿¤ß¤º¤¤µ¤ó¤È¡¢Âç³Ø2Ç¯¤ÎÂçÖ»Íª¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï°Ë²ì»Ô¤ò½ü¤¯28¤Î»ÔÄ®¤Ç20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤È¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÁ¾Ì¨Ä®¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£