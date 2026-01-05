高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第66回が１月５日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】錦織の目の前でヘブンがトキにプロポーズをして…

錦織、トキとともに出雲を訪れたヘブン。

錦織を「友人」だと思っていることを語り、さらにトキにプロポーズ。新年早々話題の多い放送回となりました。

＊以下１月５日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）は、錦織（吉沢亮さん）と2人で出雲に旅行にやってくる。

ヘブンの好きな古事記の舞台を巡る2人は、旅の終わりに稲佐の浜を散歩する。

出雲での旅の思い出を日本滞在記に書きたいと喜ぶヘブン。

そこに松江にいるはずのトキが現れる。

驚く錦織に「ヘブンから突然呼び出された」と答えるトキ。

呼び出された理由がわからないトキと錦織に、ヘブンは「大事な話がある」と告げる。

ヘブンは日本滞在記が完成すると報告。さらに、錦織に「あなたという友人に大変お世話になりました」と伝える。

錦織が「友人？」と確認すると、ヘブンは「イエス」とほほ笑み、「滞在記はあなたのおかげで充実しました。アリガトウ」と伝えた。錦織の目には涙が浮かび…

続いて、錦織が英語で「滞在記が書き終わったら…」と尋ねようとすると、トキは錦織に日本語で聞いてほしいと頼む。

錦織が改めて日本語で「日本滞在記が完成したら、帰る・・・ですよね」と尋ねる。

ヘブンは「イテモ、イイデスカ？」と返答。トキを見つめ、「松江、イル、イタイ」と続ける。

「なして」と尋ねるトキ。ヘブンは「ズット…トナリ、イサセテクダサイ」とトキにプロポーズ。トキが「ハイ」と返事をすると、ヘブンは「ア〜ヨカッタ」とほっとした様子を見せた。

その様子をそばで見ていた錦織は、視線をそらし、お茶を飲んだ。

翌日、３人は出雲大社を参拝した。

＜視聴者の声＞

ヘブンから「友人」認定を受けて錦織が喜んだのもつかの間、目の前でヘブンがトキにプロポーズ。SNSやコメントではさまざまな意見が寄せられました。

友人認定がよほどうれしかったのか、錦織は目に涙を浮かべ、微笑みました。

「ヘブン先生に友人と言われて 恋する乙女みたいな表情の錦織さんが 可愛いすぎる」

との声も。

錦織の居心地の悪そうな様子を、吉沢亮さんが細かな演技で表現。プロポーズを聞いていた錦織が、お茶を飲もうとしますが、熱かったのかすぐに湯のみを口から離しました。

「目のやり場に困る錦織さん」「居心地の悪そうなあのお顔に笑わせてもらった」

「2人のラブラブを見せつけられる錦織さんが不憫やら可哀想やら。お茶に助けを求めた姿が可愛い」「人の告白からイチャイチャを見せられて、何とも居心地の悪そうな錦織さんが大好き」

など、いつもどこか不憫な錦織らしい展開だと感じた人たちもいました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。