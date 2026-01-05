【今週の運勢】2026年1月第2週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月5日〜1月11日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

活気に満ちた1週間。
休憩多めでやりくりを。

親しさがスパーク！

「会いたかった」「話したかった」と友達や同僚が駆け寄ってきそう。あっという間に、冬休みのブランクは消えていくでしょう。仕事も、年末の続きにすぐに戻る感じに。そして、気付くのです。「あれ、まだ、私、疲れているかも？」と。

運命はおうし座さんを放っておいてくれませんが、ペースに飲まれることなく、休み休みやっていきましょう。マメに離席して、座りっぱなしにならないように気を付けたり、甘味や酸味で味変しながら、水分補給をしたりすると疲れにくくなるでしょう。

愛は、寄り道デートに面白い発見が！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)