おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月5日〜1月11日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月5日〜1月11日の運勢を西洋占星術で占います。
休憩多めでやりくりを。
親しさがスパーク！
「会いたかった」「話したかった」と友達や同僚が駆け寄ってきそう。あっという間に、冬休みのブランクは消えていくでしょう。仕事も、年末の続きにすぐに戻る感じに。そして、気付くのです。「あれ、まだ、私、疲れているかも？」と。
運命はおうし座さんを放っておいてくれませんが、ペースに飲まれることなく、休み休みやっていきましょう。マメに離席して、座りっぱなしにならないように気を付けたり、甘味や酸味で味変しながら、水分補給をしたりすると疲れにくくなるでしょう。
愛は、寄り道デートに面白い発見が！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
