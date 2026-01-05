´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¡ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²èÅ¸¡¡»°½Å¡¦ºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤Ë¤¢¤ëºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²èÅ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©Æâ¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÇÏ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ë¥ï¡×¤äº×»ö¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÅÚÇÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸»»áÊª¸ì¤ä°ËÀªÊª¸ì¤Ê¤É½ñÊª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÇÏ¤Ê¤É¸ÅÊ¯»þÂå¤«¤éÊ¿°Â»þÂå¤ÎÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ69ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¥Ï¥Ë¥ï¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁõ¾þ¤äÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¡¢½ñÊª¤«¤é¤ÏÇÏ¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³¨ÇÏ¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¸á¤ÎÌÌ¤¬½Ð¤ë¤È¤ªÊÆ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û¡¦³Ø·ÝÉáµÚ²Ý¤ÎÅ·Ìî½¨¾¼²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¸ÅÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÏ¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤âÂ³¤¯¿Í¤ÈÇÏ¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÅ¸¡Ö¤¦¤Þ¿Ô¡Á´³»Ù¤Ë¤è¤»¤Æ¡Á¡×¤Ï1·î18Æü¤Þ¤ÇÌÀÏÂÄ®¤ÎºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÚÇÏ¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ý¥Ë¡¼¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£