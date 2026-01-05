¡Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢²æ¡¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë4·³À©¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅçCBO¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬°ÜÀÒ¤â¿·ÀïÎÏÂæÆ¬¤Ë´üÂÔÂç
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬5Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÅê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»ö»Ï¤á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶À³«¤¤Ë»²²Ã¡£ÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¸¶¤¬¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÉüµ¢¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ÎÅê¼ê¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¾ëÅçCBO¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¶¯Å¨¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê1Ëç¤¬È´¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÄË¼ê¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¸¶¤¬¤¤¤¿¤éÏÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¡¢1·³¤«¤é4·³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤á²æ¡¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¾õ¶·¤«¤é¤·¤¿¤é½½Ê¬¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢²æ¡¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë4·³À©¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿·¤¿¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£