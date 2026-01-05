Å·±©´õ½ã¡¢½À¤é¤«¥Ð¥¹¥È¡õÈþ¤¯¤Ó¤ìÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª
¡¡Å·±©´õ½ã¤¬¡¢5ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù3¡õ4¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°ºî¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛSNSÁûÁ³¤Î¡É¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡É¥«¥Ã¥È!?¡¡¾×·âÏª½Ð¤ÎÅ·±©´õ½ã
¡¡Å·±©¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯Ëö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉ½»æ¡¢´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î7Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØBONUS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¥Ð¥¹¥È¡õÈþ¤¯¤Ó¤ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢¹ÂÃ¼°ª¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡¢ËÅç¿´ºù¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¡¢À±ÌîÑÛ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°ºî¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛSNSÁûÁ³¤Î¡É¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡É¥«¥Ã¥È!?¡¡¾×·âÏª½Ð¤ÎÅ·±©´õ½ã
¡¡Å·±©¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯Ëö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉ½»æ¡¢´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î7Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØBONUS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¥Ð¥¹¥È¡õÈþ¤¯¤Ó¤ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢¹ÂÃ¼°ª¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡¢ËÅç¿´ºù¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¡¢À±ÌîÑÛ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£