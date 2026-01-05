¡Ö¤³¤±¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×ÆüËÜvs¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¡ÈÈùÌ¯¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¡É¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ«¤¬·Ú¤¤¡×²òÀâ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔËþ¡Ú¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¡Û
¡Ú¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë2026¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý5 ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¡¿¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¿ÏÇ¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤Ã¤ÆÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¤Ë¡Ö¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë2026¡×¤¬³«Ëë¡£¡Ö¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤È¤Ï¡¢¸µFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î7¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬¹ç·×36Ê¬¡Ü¦Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤Ç¿Í¿ô¤¬·è¤Þ¤ë¡¢ÆÀÅÀ¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê7¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ê²ñÄ¹¡¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÄ©¤à¤Î¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô120Ëü¿ÍÄ¶¡¢ºÇ¹âÆ±»þÀÜÂ³¿ôÌó50Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡¦²ÃÆ£½ã°ì¤À¡£²áµî3Âç²ñ¤ÏÁ´¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï2¡¼5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ¶ì¤·¤àÅ¸³«¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÈ½Äê¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢20Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥»¥ë¥¹¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÜ²¼¹ëÌé¤¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¡¢µÜ²¼¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
²òÀâ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤¿µÜ²¼¤Îº¸¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¶»¤«¤é¼ó¸µ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥»¥ë¥¹¤¬ÍÞ¤¨¤¿´é¤Ë¤Ï¤«¤¹¤Ã¤¿ÄøÅÙ¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÅ«¤ËÉÔËþµ¤¤Ç¡¢²òÀâ¤Î³ÁÃ«»á¤â¡Ö¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤«¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤í¡×¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤±¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×¡Ö¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÅ«¿á¤¯¤Ê¤è¡×¡ÖÅ«¤¬·Ú¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î10¥«¥¦¥ó¥È¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Å«¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£1·î8ÆüÁáÄ«7»þ¤«¤é¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¡Ë