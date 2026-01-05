¶ÌÀîÅ°»á¤ÈÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡È¿·½Õ¥Ð¥È¥ë¡ÉÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥¹¥¨¥é¹¶·â¤á¤°¤ê¡¡¼±¼Ô¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×
5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢¸µÆ±¶É¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤È·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ·³»ö¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Õ¸«¤òÂÐÎ©¤µ¤»¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¡¢¼«Í³¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª²ÁÃÍ¤ä¸¶Â§¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ì´Ó¤·¤¿²æ¤¬¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢G7¤äÃÏ°è½ô¹ñ¤ò´Þ¤à´Ø·¸¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢°ú¤Â³¤Ë®¿ÍÊÝ¸î¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²óÉüµÚ¤Ó¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢·³»ö¹¶·â¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶ÌÀî»á¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤Ã¤È¤·¤¿È¯¸À¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤ÏÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Ç¤¹¤è¡¢´°Á´¤Ë¡£¤à¤·¤íÂæÏÑÍ»ö¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ËÈóÆñ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÈóÆñ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤éÆüËÜ¤ÏÈóÆñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤È¡£ËÜ²»¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤«¤éÄ¾ÀÜÈóÆñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤ä¤â¤ä¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡×¤È¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¾·¤¤¤¿ºòÇ¯¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢º£Æü°Ê¹ß¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬°Õ»×É½ÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÆ§¤ß³¨¤òÆ§¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¾õ¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂæÏÑÍ»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏÍýÁÛÏÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤ËÁö¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌîË¾¤ò·ë¹½ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£Ì±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ÈÀïÁè¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÈóÆñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¸½¼Â¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤³¤È¤ò¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¾åÃÒÂç¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°¶µ¼ø¡Ê¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£³°¸ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¡¢¡ÖÃç²ð¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸¶Íý¸¶Â§¤ò±Û¤¨¤ÆÊÑ¼Á¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÆüËÜ¤ÏNO¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êNO¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¡×¤È²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤±¤É¡¢ÂæÏÑ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦Ãá½ø¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤é¤¬È÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ËÍ¤À¤Ã¤Æ¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤À¤ì¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£¤¹¤ë¤È¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö²¾ÁÛÅ¨¤òÃæ¹ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤¯¤é·³»öÈñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾¡¤Ä¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÎÉ½ã¤Ë¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¿¯¹¶¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤É¤¦ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤ÎµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤¬¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤âÀµ²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°Åè»á¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¡¢Á°Åè»á¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë¥¢¥á¥ê¥«Íê¤ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¼Á¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂ³¤¯¡ËÂè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤¬½Ð¤¿»þ¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£