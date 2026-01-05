¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÈ¯É½¡Ö±ÉÍÜ¤ÎÅÀ¤Ç1ÈÖ¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ³°½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿Ãæ²ÚÐ§
¡¡Ï¢Æü¡¢ÊÝÍ³ô¤äÍ¥ÂÔÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö4Æü¤Î¸á¸å¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ³°½Ð¡£»öÁ°¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥Ð¡¼¥ß¥ä¥óÅìÃæÌîÅ¹¤Ø¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡³°¿©¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²ÚÐ§¤¬110±ß°ú¤ ¹¹¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼³ä°ú¡¡3Æü¤Ë»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ÎÍ¼¿©¤Ï¡¢ºòÇ¯ËöÇã¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤ä¤·ßÖ¤á¤òºî¤ê¡¢Í¥ÂÔ¤ÇÌã¤Ã¤¿»ª¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¤ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¡¢±ÉÍÜ¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Ãæ²ÚÐ§¤¬1ÈÖ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
