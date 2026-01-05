¡Úë¾Êó¡ÛÇÐÍ¥¡¦¹ä½£¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡69ºÐ¡¡ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¡±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é
ÇÐÍ¥¤Î¹ä½£¤µ¤ó¤¬¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëÀõ°æ´ë²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£69ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¹ä½£¤¬ÎáÏÂ7Ç¯12·î27Æü¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ä½£¤¬À¸Á°»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¹ä½£¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
¢£À¸Ç¯·îÆü¡§1956Ç¯9·î24Æü
¢£·ì±Õ·¿¡§B·¿
¢£½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©
¢£¥µ¥¤¥º¡§¿ÈÄ¹ 161cm¡¦ÂÎ½Å 52kg¡¿B 88cm¡¦W 77cm¡¦H 88cm
Â¤Î¥µ¥¤¥º¡§ 26cm
¹ä½£¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ï¥ë ºÇ½ª¾Ï¡×¡Ê»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡Ë¡¦¡Ö°ìÊ×¾å¿Í¡×¡Ê½©¸¶ËÌ°ý´ÆÆÄ¡Ë¡¦¡ÖÁû²»¡×¡Ê´Øº¬¶Ð´ÆÆÄ¡Ë¡¦¡ÖÌµÎà¡×¡Ê°æÅûÏÂ¹¬´ÆÆÄ¡Ë¡¦¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡Ê»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
