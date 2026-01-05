¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢²¦µ£³°Áê¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÅØÎÏ¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×»Å»ö»Ï¤á¤Ç°§»¢
¡¡5Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¿·Ç¯»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ë¤ÆÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏËÁÆ¬¡Öº£Ç¯¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê1Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÂç½°¤È¤È¤â¤Ë¡Ù¡ØÀ¶·é¤ÊÀ¯¼£¡Ù¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ø¾ïºßÀï¾ì¡Ù¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¹ñ²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÏÀÀï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡Ø¤µ¤¹¤¬¸øÌÀÅÞ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢²¦µ£³°Áê¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ëÅØÎÏ¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¼ç°Õ½ñ¤ÎÃæ¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤½¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñÆâ³°¡¢ÂçÊÑÂç¤¤Êº£ÊÑ²½¤Î·ëÀáÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃæÆ»ÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢¶¯¤¤¼«³Ð¤Î¤â¤È¡¢º£Ç¯1Ç¯¤â·ëÂ«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë