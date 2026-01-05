イオンファンタジーは、プライズゲーム用景品「ズートピア2 パックンチョケース付きブランケット」および「ズートピア2 パックンチョフィギュアキーチェーン」を1月9日より順次展開する。

今回の景品は、ディズニー映画「ズートピア２」デザインの森永製菓「パックンチョ」をモチーフにしたもの。「モーリーファンタジー」、「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて登場する。

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「ズートピア２ パックンチョフィギュアキーチェーン全34種コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンが開催される。

映画「ズートピア２」デザインの「パックンチョ」をリアルに再現したブランケットやフィギュアキーチェーンが登場！

丸い一口サイズのクリーム入りビスケットの表面に、ディズニーキャラクターの絵柄をあしらった「パックンチョ」のプライズが登場する。

期間限定のディズニー映画「ズートピア２」デザインを再現した「パックンチョケース付きブランケット」や、「パックンチョ」全34種類を再現した「パックンチョフィギュアキーチェーン」の2アイテム、全35種が展開される。

「ズートピア２×パックンチョ」プライズゲーム用景品

【景品】

・ズートピア2 パックンチョケース付きブランケット/全1種

・ズートピア2 パックンチョフィギュアキーチェーン/全34種

展開期間：1月9日～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、モーリーオンライン

「ズートピア2 パックンチョケース付きブランケット」（全1種）

サイズ：約70×90cm（たて×よこ）（収納時 約35×23cm[たて×よこ]）

「パックンチョ」デザインのブランケット。期間限定のディズニー映画「ズートピア２」のパッケージを再現したデザインのケースが付いている。

「ズートピア2 パックンチョフィギュアキーチェーン」（全34種）

サイズ：たて約3cm

丸い一口サイズのビスケット菓子の表面にディズニー映画「ズートピア２」のキャラクターを印刷した、「パックンチョ」をリアルに再現したフィギュアキーチェーン。パッケージデザインのアクリルプレートが付いている。

「ズートピア２ パックンチョフィギュアキーチェーン全34種コンプリートセット」が当たるSNSキャンペーン開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「ズートピア２ パックンチョフィギュアキーチェーン全34種コンプリートセット」が抽選で1名に当たるSNSキャンペーンが開催される。詳細は公式アカウントにて公開される。

【キャンペーン概要】

応募方法：モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

応募期間：1月5日17時30分～1月18日23時59分

□モーリーファンタジー公式X

(C)Disney (C) Morinaga&Co., Ltd.