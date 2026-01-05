¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×1·îÂè5½µÈ¯Çä¥È¥í¡¢¥ê¥Ã¥ー¤Ê¤ÉÁ´9¼ï
¡Ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡Û 1·îÂè5½µ È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¤ò1·îÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³«ÊÄ¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¥«¥×¥»¥ë1¸ÄÆþ¤ê¡£¥Û¥ï¥¤¥È5¼ï¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó4¼ï¤ÎÁ´9¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
°¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¥Ë¥ã¡©¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¤Õ¤Ã¤¤ó¤¬¤à¤Í¥¥å¥ó¥Ë¥ã¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥È¥í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥¹¥º¥¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥Ô¥¨ー¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¤¹¤´¤¤¥Ò¥ß¥Ä¤¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë
»þ·×¡Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë
¥¸¥å¥ó¡Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë
¥ê¥Ã¥ー¡Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.